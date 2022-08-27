В Тюменской области три девочки избили на вокзале односельчанина

В Омутинском районе трём девочкам 2005-07 г.р. вменили избиение 36-летнего односельчанина, сообщает управление СКР по Тюменской области.

По версии следствия, 20 августа в селе Вагай трое девочек-подростков поссорились с пострадавшим. В результате они избили его, нанося удары по голове и телу. Жертва экзекуции доставлена в больницу и прооперирована. Возбуждено уголовное дело.

По данным прокуратуры Тюменской области, её глава Владислав Московских взял расследование на контроль.