27 Августа 2022
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Происшествия Тюменская область
Кулак (2020) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области три девочки избили на вокзале односельчанина

В Омутинском районе трём девочкам 2005-07 г.р. вменили избиение 36-летнего односельчанина, сообщает управление СКР по Тюменской области.

По версии следствия, 20 августа в селе Вагай трое девочек-подростков поссорились с пострадавшим. В результате они избили его, нанося удары по голове и телу. Жертва экзекуции доставлена в больницу и прооперирована. Возбуждено уголовное дело.

По данным прокуратуры Тюменской области, её глава Владислав Московских взял расследование на контроль.     

Теги: Девочки, подростки, мужчина



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