27 Августа 2022
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Папа Римский Франциск, Хорхе Марио Бергольо (2018) | Фото: www.independent.ie

Папа Франциск весной 2023-го может посетить Москву, Донбасс и Украину

Политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале высказался о возможном визите Папы Римского Франциска в Донбасс.
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"Папа Римский планирует посетить Донбасс и помолиться там на Аллее Ангелов, где похоронены дети, убитые от обстрелов ВСУ. Его визит сейчас планируется на весну 2023 г. Сначала – в Москву, потом – на Донбасс, потом – на Украину. Об этом говорят его конфиденты в России, которые долгие годы находятся в контакте с Ватиканом", - пишет Марков.

Папа Римский хотел бы сыграть какую-то роль в примирении Москвы и Киева и как-то избежать конфликта католической и православной церкви, считает Марков.

"Вообще, визит Папы Римского должен быть согласован с Патриархом Кириллом. Но план посетить Донбасс и помолиться на Аллее Ангелов может открыть Папе Римскому путь в Россию", - говорит Марков.

Теги: Папа Римский, Франциск, Донбасс, Аллея Ангелов



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