"РН-Юганскнефтегаз" планирует восстановить 250 гектаров земель в Югре до конца года

За минувшие пять лет компания "РН-Юганскнефтегаз", входящая в добывающий дивизион Роснефти, увеличила объемы восстановленных земель в Югре в три раза. Как сообщили в компании, порядка двухсот гектаров было рекультивировано в прошлом году, и еще 250 гектаров планируется восстановить в нынешнем. По плану, рекультивация коснется и земель "исторического наследия".

Юганскнефтегаз применяет передовые технологии и инновации при проведении восстановления земель, учитывая сложные климатические условия. Используется специальная техника, которая позволяет применять методы зимней рекультивации и ускорять темпы работ. В компании разработали автоматизированную систему экологического мониторинга и отчетности. Инвентаризация поврежденных участков проводится методом дешифрования материалов дистанционного зондирования с их последующим полевым обследованием.

Напомним, что в конце 2021 года совет директоров компании одобрил стратегию "Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход", основой которой стала цель по достижению углеродной нейтральности к 2050 году по областям охвата 1 и 2. Достижение этой цели планируется обеспечить за счет технических мероприятий по сокращению выбросов, расширению использования низкоуглеродных источников энергии, энергосберегающих технологий, технологий по улавливанию и хранению углерода, а также развития природного поглощения углерода лесами.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры НК "Роснефть". Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства. "Роснефть" активно внедряет принципы циркулярной экономики и подтверждает ранее заявленные цели по 100% утилизации отходов и рекультивации земель "исторического наследия".