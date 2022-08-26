26 Августа 2022
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Происшествия В России
Акция с &quot;золотым унитазом&quot; у здания ГИБДД Ставрополья (2021) | Фото: instagram.com/7297_aleksandr/

Суд изъял имущество на 180 миллионов у владельца "золотого унитаза", экс-начальника УГИБДД по Ставропольскому краю

Промышленный районный суд Ставрополя удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в пользу государства имущества стоимостью около 180 млн руб. бывшего начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В ведомстве сообщили, что законности источников за счет которого покупались объекты недвижимого и иного имущества не было предоставлено. Поэтому прокуратура 6 декабря прошлого года обратилась с иском в суд об обращении этого имущества в доход государства.

"В ходе рассмотрения гражданского дела иск был уточнен, поскольку выявлено и другое дорогостоящее имущество, принадлежащее указанным лицам. В этой связи, а также с учетом результатов судебных экспертиз, установивших стоимость понесенных ответчиками расходов на возведение жилых домов и приобретение иного недвижимого имущества, возросла и сумма исковых требований. Решением Промышленного районного суда Ставрополя по иску Генпрокуратуры России в доход Российской Федерации обращены земельные участки, дорогостоящие дома, квартиры и иностранные автомобили премиального сегмента", - говорится в сообщении.

Решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, экс-начальник УГИБДД по Ставрополью был задержан 20 июля. Он подозревается в получении взятки в размере более чем 19 млн руб. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступную группу, которая нескольких лет изготавливала нелегальные пропуска и распространяла их за деньги среди лиц, занимающихся грузоперевозками. В доме Сафонова прошел обыск, после чего в СМИ и соцсетях появились фотографии его жилища, которое по обстановке больше напоминает дворец.

Сам полковник заявил, что особняк с "золотыми" унитазами принадлежит его гражданской жене. В суде глава ГИБДД рассказал, что пришел в этот дом пять лет назад.

Теги: алексей сафонов, гибдд, генпрокуратура, золотой унитаз



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