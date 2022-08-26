СМИ: во время боевых действий на Украине погибло около полудюжины американских граждан

"Около полудюжины" американских граждан погибли во время боевых действий на Украине, сообщает журнал Newsweek со ссылкой на Госдепартамент США.

В ведомстве призвали американцев покинуть Украину.

"Официальные власти США неоднократно призывали всех американцев в кратчайшие сроки покинуть Украину".

Также издание сообщает об убитом американском добровольце. Однако обстоятельства гибели и имя гражданина США, а также где и когда он погиб, не уточняются.

"Мы можем подтвердить смерть гражданина США в Украине. Из уважения к частной жизни семьи, у нас нет дальнейших комментариев на данный момент".

Как сообщало Накануне.RU, президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее масштабные санкции