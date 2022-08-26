26 Августа 2022
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Коллаж, санкции, график вниз (2022) | Фото: Накануне.RU

Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза против России

Норвегия в пятницу присоединилась к санкциям Евросоюза против России, которые были введены 21 июля на фоне спецоперации на Украине, сообщают РИА Новости со ссылкой на норвежский МИД.

"Пакет санкций, принятый Евросоюзом 21 июля 2022 года, был включен в норвежское законодательство и вступает в силу в Норвегии сегодня", - говорится в заявлении.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

В конце июля страны ЕС приняли очередной пакет санкций, в который в том числе вошел запрет на импорт золота из России, ограничения в отношении Сбербанка, а также санкции в отношении десятков физических и юридических лиц.

Теги: санкции, Евросоюз, Норвегия



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