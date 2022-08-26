Курганец, торговавший наркотиками, чуть не зарезал полицейского

Курганские следователи возбудили уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" в отношении 27-летнего местного жителя.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР, 24 августа сотрудники по контролю за оборотом наркотиков УМВД России при поддержке отряда специального назначения "ГРОМ" пресекли попытку курганца продать наркотики. Во время задержания злоумышленник попытался скрыться и оказал активное сопротивление, ранив одного из сотрудников полиции двумя ножами.

Полицейский госпитализирован, ему оказывается квалифицированная помощь.

"По подозрению в совершении посягательства на жизнь сотрудника полиции мужчина был задержан, ему предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств", - говорится в сообщении.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.