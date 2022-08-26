МИД РФ: выдача загранпаспортов сроком действия 10 лет временно прекращается

Выдача загранпаспортов сроком действия 10 лет временно прекращается с 26 августа. Информация об этом опубликована на сайте консульского информационного портала МИД РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

"С 26 августа временно прекращается прием заявлений о выдаче паспортов нового поколения (сроком действия 10 лет)", - говорится в сообщении.

При этом оформление паспортов сроком действия пять лет продолжится без изменений в установленном порядке в качестве первичного, взамен действующего, использованного, утраченного либо испорченного