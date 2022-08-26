Российские вузы зачислили по квотам детей участников специальной военной операции

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время рабочей поездки в Татарстан сообщил, что все дети участников специальной военной операции на Украины, желающие поступить в российские вузы по квоте, уже зачислены в университеты.

"Все места предоставили необходимые <...> университеты. Все, кто хотел поступить, всех набрали. Квоты предоставлены", - приводит слова Фалькова ТАСС.

Число поступивших по квоте не уточняется.

По данным пресс-службы Минобрнауки РФ, на предстоящий 2022 учебный год в России в рамках специальной квоты для детей участников специальной военной операции было выделено 43 тыс. 583 места. При этом общий объем бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета в этом году составил 425 тыс. 894 места, в 2021 году аналогичный показатель был меньше и составлял 422 тыс. 429 мест. В пресс-службе также отметили, что для приема детей из семей военнослужащих, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции, вузы выделяют специальную квоту - 10% от общего количества бюджетных мест, установленных вузу по каждому направлению подготовки.