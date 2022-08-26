Петербург рискует остаться без новых вагонов метро к 2023 году

Контракт на поставку 950 вагонов для петербургского метрополитена в лизинг общей стоимостью 242,6 млрд рублей был подписан в пятницу, 26 августа. Срок поставки обозначен до 2031 года, а срок действия контракта – 25 лет. Отмечается, что первые 64 вагона должны поступить в распоряжение метрополитена уже к концу текущего года. Ранее губернатор города Александр Беглов анонсировал другие цифры поставок – 72 вагона до конца 2022 года.

Учитывая постоянно сокращающиеся объемы поставок подвижных составов, город рискует сорвать план по ним и в следующем году.

В пятницу, 26 августа между главой петербургского метро Евгением Козиным и представителем АО «Трансхолдлизинг» состоялось подписание договора на поставку в лизинг 950 вагонов. Контракт рассчитан до 2031 года и оценивается в 242,6 млрд рублей. Соглашение рассчитано на 25 лет, тогда как первые 64 подвижных составов планируются к поступлению уже до конца текущего года.

Примечательно, что губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал иное количество планируемых к поставке вагонов в рамках транспортной реформы. Согласно его анонсу, метрополитен должен был получить 72 вагона до конца 2022 года, что на 8 единиц больше, чем указано в заключенном контракте.

«К масштабной замене подвижного состава готовится петербургский метрополитен. С привлечением средств Фонда национального благосостояния планируется заключить контракт на поставку 950 вагонов метро. В этом году мы закупим 72 вагона», — заявил губернатор в апреле текущего года.

В прошлом году Смольный анонсировал закупку 320 новых вагонов для метрополитена на сумму 28 млрд рублей к 320-летнему юбилею города, который будет отмечаться в 2023 году, то есть в течение трех лет. Однако существующие темпы обновления составов позволяют усомниться в возможности реализации столь амбициозных планов.

Напомним, несмотря на заявления Беглова о планах строительства 89 новых станций метро до 2050 года, эксперты не видят перспектив их исполнения в ближайшем будущем. На сегодняшний день в активной стадии строительства находятся лишь три станции, по 18 ведутся проектно-изыскательские работы. Никакой конкретики по работам после 2025 года Смольный так и не предоставил.