Владимир Якушев ознакомился с проектами технопарка «Университетский»

Полномочный представитель Президента в Уральском округе Владимир Якушев вместе с первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым посетили технопарк «Университетский».

«Разработки резидентов технопарка направлены на решение самых актуальных задач. Нефте- и газодобыча, металлургия, машиностроение – базовые отрасли для экономики регионов УрФО и России в целом. Обеспечить их отечественными решениями, новыми, прорывными технологиями – значит, гарантировать им стабильную работу и развитие», – подчеркнул Владимир Якушев.

Резиденты рассказали о технологии комплексного волоконно-оптического непрерывного мониторинга распределенных параметров нефтяных и газовых скважин. Презентовали портативный лазерный анализатор металлов. Познакомили с проектами по разработке и выпуску высокоэффективного бурового инструмента, а также бортовых электронных систем управления техники различного назначения.

Отдельно полпред отметил разработки в области экологии, а именно проект по созданию экологичных средств на основе микрогелей полисахаридов для очистки оборотных и сточных вод промышленных предприятий от масел и ионов тяжелых металлов. Технология также может применяться для ликвидации аварийных разливов нефти, очистки твёрдых поверхностей, производстве косметических продуктов. Разработчики предложили технологию получения биомикрогелей на основе распространенного доступного сырья, что сделало их продукцию доступной для разных сфер промышленного применения.

Полпред отметил ,что в Уральском федеральном округе сосредоточено множество мощных добывающих и обрабатывающих производств. Они оказывают негативное влияние на окружающую среду. Решения, предложенные резидентами технопарка, позволят существенно уменьшить вред и сохранить баланс между экологией и промышленностью.