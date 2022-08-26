В Тюменской области на поддержку самозанятых выделят почти 13 миллионов

В Тюменской области на поддержку самозанятых выделят почти 13 млн руб. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

"Такси, грузоперевозки, салоны красоты, ремонт жилья, пошив одежды, репетиторство – вот лишь несколько важных и нужных для всех нас сфер жизни, в которых все более серьезную роль играют самозанятые. На себя в прямом смысле трудятся сегодня более 61,6 тысячи жителей региона. Это почти на 16,5 тысячи больше, чем было годом ранее. Наибольший прирост самозанятых в Тюмени, Тюменском районе, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске. Все больше земляков понимают, что легально сейчас работать проще, безопаснее и выгоднее. Мы предлагаем самозанятым гранты, возможность учиться, помогаем с размещением на маркет-плейсах. Только в этом году господдержка этого сектора экономики составит почти 13 миллионов рублей. Значение самозанятых для региональной экономики также повышается. За семь месяцев 2022 года они уже заплатили налогов как за весь прошлый год. С большим уважением отношусь к землякам, которые своим трудом делают жизнь лучше", - заявил губернатор.

Число самозанятых в регионе увеличилось на 16 574 с начала 2022 года. По данным информационного центра Правительства области, наибольший прирост самозанятых в Тюмени (+7 796), Тобольском районе (+1 302), Тобольске (+648), Ишиме (+318), Заводоуковском городском округе (+276).

В бюджет Тюменской области поступает 63% от налога самозанятых. За 2021 год — 125,8 млн рублей, за семь месяцев 2022 года — 122,3 млн рублей.