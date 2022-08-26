На Южном Урале прокуратура обжаловала приговор мужчине, осужденному за убийство дочери

Прокуратура обжаловала приговор жителю Троицка, осужденному за убийство двухлетней дочери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, 32-летний житель Троицка будучи пьяным, поссорился с супругой и ножом ударил двухлетнюю дочь, находившуюся на руках женщины. От полученных ранений ребенок скончался. Мужчине было предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Однако в ходе судебного процесса преступные действия мужчины были переквалифицированы на ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Государственный обвинитель не согласился с вынесенным приговором суда, поскольку он является незаконным и подлежащим отмене в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад по уголовному делу.