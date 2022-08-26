Подписан контракт на производство первого в России электрогрузовика

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, правительство Москвы и производитель электрогрузомобилей ООО "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК) на производство первого российского электрогрузовика, сообщает Минпромторг. Согласно документу, компания EVM обязуется в течение 4,5 лет реализовать инвестиционный проект.

"Объем инвестиций в рамках СПИКа по данному проекту составит 286 млн руб., а его реализация позволит внедрить технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей", - сказал вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Электромобили включены в государственные программы стимулирования спроса. Покупателям будет предоставляться субсидия для компенсации части расходов на приобретение транспортного средства.

"Общий объём инвестиций в проект на момент запуска производства составит более 900 млн руб. До окончания действия контракта EVM обязуется выпустить более 3 тыс. единиц электротранспорта. В качестве площадки для размещения производства выбрана ОЭЗ "Технополис Москва"", - говорит учредитель и генеральный директор EVM Илья Рашкин.

Технический запуск завода состоится в сентябре 2022 г., официальное открытие запланировано на четвёртый квартал, до конца года будет выпущена первая партия электрогрузомобилей.