Челябинский аэропорт обязали вырубить деревья возле аэродрома

Челябинское авиапредприятие обязали снести зеленые насаждения на приаэродромной территории аэропорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Прокуратура выявила лесные насаждения в первой подзоне, предназначенной только для обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов. В суд было направлено исковое заявление о понуждении снести зеленые насаждения.

Теперь аэропорт должен вырубить деревья. На МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях возложена обязанность распорядиться данным имуществом.