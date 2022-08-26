26 Августа 2022
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Политика В России
Госдума (2018) | Фото: RT

Медведев анонсировал законопроект об условиях въезда и выезда из России иностранцев

В России готовится новый "всеобъемлющий законопроект", который будет регулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в России. Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он заявил, что многие вопросы в этой сфере являются системными и требуют комплексного подхода в решении.

"Поэтому готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране", - считает Медведев.

Этот новый законопроект призван "купировать серьезные угрозы, обусловленные текущей обстановкой". "Въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов, - это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства. Мы работаем в совершенно иных условиях, чем несколько лет назад, и это нужно иметь в виду", - заключил зампред Совбеза РФ.

Теги: дмитрий медведев, миграционная политика, иностранцы



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