Мишустина попросили выделить родителям школьников в РФ по 10 тысяч на подготовку к учебе

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина написала премьер-министру Михаилу Мишустину. В обращении депутат просит главу Правительства РФ выделить по 10 тыс. руб. родителям российских школьников по примеру выделения аналогичной суммы для жителей Донбасса, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

В своём письме к Мишустину (имеется в распоряжении Накануне.RU) Останина говорит о том, что в возглавляемый ею комитет на фоне выделения семьям Донбасса денег на подготовку учеников к 1 сентября поступило много обращений от российских семей, которые просили государство выделить им по 10 тыс. руб. на подготовку детей к школе. Эти просьбы, говорит депутат, поддержал, в частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Однако ряд чиновников, ссылаясь на указ президента РФ №175 от 31 марта 2022 г. "О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей", сочли такую помощь излишней", - говорит Останина.

Она просит Мишустина поддержать инициативу о выплате 10 тыс. руб. семьям российских школьников, "чтобы не допустить социального раскола".

Напомним, родители российских школьников вынуждены брать кредиты, чтобы их чада смогли отправиться на занятия. Число заявок на получение потребительских кредитов выросло на 20% с 5 по 19 августа по сравнению с аналогичным периодом июля. Таковы результаты исследования финансового маркетплейса. Как пояснили в компании, среди основных целей, на которые россияне чаще всего берут кредиты, - закрытие базовых жизненных потребностей, строительные и ремонтные работы, подготовка детей к учебному году. Чаще всего пользователи оставляли запросы на 100, 300 и 500 тыс. руб.