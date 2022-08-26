26 Августа 2022
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Рамзан Кадыров, оружие (2020) | Фото: t.me/RKadyrov_95

Кадыров: "Прошу верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию"

Кадыров ответил на сообщение об обвинениях, предъявленных ему Службой безопасности Украины (СБУ).

СБУ предъявила Кадырову подозрение по трем статьям уголовного кодекса страны, в том числе по статье "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны".

Глава Чечни записал аудиоответ в своем Telegram-канале. Он заявил, что "с удовольствием" встретится с СБУ-шниками в любом названном ими месте, чтобы разобраться "кто тут убийства, кто преступник, кто террорист".

"Я участвовал, участвую и буду участвовать в специальной операции, буду освобождать тех людей, которых вы мучили, издевались все эти годы. Если меня спросить, то я давно забрал бы Киев, Зеленский и тому подобные были бы в подвале. <…> Поэтому благодарить вам Путина за то, что нам не разрешает он забрать Киев и спросить с тебя сполна", - заявил Рамзан Кадыров.

Он также заявил, что появилось много возможностей, с которыми "можно смело идти в Европу, чтобы заставить их изменить тон".

"Прошу и еще раз очень даже прошу верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию, не затягивать эту операцию", - сказал Кадыров.

Теги: рамзан кадыров, обвинения, сбу



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Ранее 26.08.2022 14:35 Мск Служба безопасности Украины предъявила подозрение Кадырову


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