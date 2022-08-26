Свердловчанину грозит пожизненное за неоднократное надругательство над детьми

Следователи завершили дело в отношении жителя Свердловской области, который обвиняется в сексуальном насилии над мальчиками 2011 и 2009 годов рождения. Установлено, что подобных эпизодов было шесть. Помимо этого, по версии следствия, мужчина склонял старшего к совершению преступления.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, предполагается, что свои преступления обвиняемый совершал с конца апреля по середину июля 2021 года: несколько раз надругался над 10-летним мальчиком, и один раз над 12-летним. Последнего, угрожая убить, пытался вовлечь в кражу. По замыслу мужчины, подросток должен был поджечь баню и тем самым отвлечь владельца жилья на тушение. В это время ребенок должен был пробраться в пустующий дом и украсть имущество. К счастью, мальчик смог сбежать от злоумышленника и обратиться за помощью. Тогда мужчина решил залечь на дно и устроиться разнорабочим на территории Пушкиногорского района Псковской области.

"Подозреваемого вычислила и задержала группа старших оперуполномоченных управления уголовного розыска свердловского главка МВД в составе майоров полиции Марата Халилова, Евгения Стяжкина и Дениса Привалова. Когда его брали, сопротивления он не оказывал. Убежище себе он нашел в одном из учреждений, работая там за еду и жилье, крайне удивившись, что за ним "опера" пришли так быстро, хотя искали его 1,5 месяца. Изначально он намеревался спрятаться в акватории местного водоема на острове, но до него добраться паромом не смог из-за отсутствия денег. Со Свердловской области он ретировался на арендованном автомобиле "РЕНО". Добрался до Пермского края, где иномарку бросил на произвол судьбы, а затем на попутных машинах "автостопом" уехал в Псков", - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По предварительным данным, одно из преступлений обвиняемый совершил после того, как увидел из окна дома, что ребенок, балуясь, бросил камень в окно. Тогда злоумышленник поймал мальчика, затащил в салон машины, где угрожая ножом и сделал свое гнусное дело.

Экспертиза показала, что обвиняемый полностью здоров и отдавал отчет своим действиям. Суд удовлетворил требования СКР и заключил мужчину под стражу. В деле фигурируют ч.5 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), ч.3 ст.30, ч.4 ст.150 УК РФ (покушение на вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) и ч.1 ст.30, ч.3 ст.158 УК РФ (приготовление к краже). Наказание за совершение наиболее тяжкого из этих преступлений предусмотрено вплоть до 20 лет лишения свободы, либо в виде пожизненного лишения свободы.

Несмотря на то, что свою вину свердловчанин признал только частично, следствие собрало достаточную доказательственную базу и направило материалы дела с обвинительным заключением в Свердловский областной суд.