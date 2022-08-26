26 Августа 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области трудовая инспекция привлекла к ответственности руководство областной больницы №12 Заводоуковска

Инспекция труда завершила расследование обстоятельств несчастного случая с работниками областной больницы №12 Заводоуковска, сообщили Накануне.RU в Инспекции труда Тюменской области.

30 июня 2022 года специальный санитарный автомобиль направлялся из Новозаимской участковой больницы в Областную больницу №12 Заводоуковска.

На 97 км трассы Тюмень-Омск проводились ремонтные работы, водитель автомобиля совершил остановку по знаку дорожных служб, после чего сзади в автомобиль "Соболь" врезался грузовой автомобиль. От удара санитарный автомобиль вылетел с дороги в лесополосу. В результате ДТП водитель автомобиля получил травму тяжелой степени, заведующая Новозаимской участковой больницы – врач - стоматолог получила травму тяжелой степени, врач-терапевт получил травму тяжелой степени, медицинский лабораторный техник от множественных переломов, осложнившихся развитием травматического шока скончалась.

Комиссия по итогам расследования квалифицировала произошедшее как несчастный случай, связанный с производством, с оформлением акта формы Н-1 на каждого сотрудника.

В ходе проведенного расследования были выявлены нарушения не связанные с причиной ДТП, работодатель привлечен к административной ответственности.

Теги: трудовая инспекция, врачи, ДТП, областная больница №12



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