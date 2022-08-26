Текслер назначил первого замминистра спорта Челябинской области
Губернатор Алексей Текслер назначил Анну Кодину первым заместителем министра спорта Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.
До назначения она занимала должность начальника управления спорта министерства по физической культуре и спорту региона.
Напомним, в августе заместителем министра физической культуре и спорту Челябинской области назначили Елену Низамову.