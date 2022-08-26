Арестованный сторонник Ройзмана не сумел досрочно выйти на свободу
Свердловский областной суд оставил без удовлетворения жалобу защиты Радика Ислаева.
Напомним, накануне мужчина был признан виновным по статье КоАП РФ "Неповиновение законному требованию сотрудников полиции" и арестован на 15 суток. Перед этим он вышел на пикет в поддержку задержанного на тот момент бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана.
Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, к ним в инстанцию поступила жалоба защитника Радика Ислаева. Адвокат требовал отменить постановление Верх-Исетского районного суда, который и вынес решение об аресте пикетчика.
В итоге областной суд, изучив материалы дела и заслушав доводы защиты, оставил постановление райсуда без изменений. Таким образом, Ислаев останется под арестом.
Что касается Ройзмана, то его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ. Возбуждено и расследуется уголовное дело. В среду бывшего мэра задержали, но уже на следующий день суд принял решение отпустить его, избрав меру пресечения в виде запрета определенных действий до 29 сентября этого года. После этого на Ройзмана надели отслеживающий браслет.