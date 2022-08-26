26 Августа 2022
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Общество Свердловская область
Зал судебных заседаний (2022) | Фото: Накануне.RU

Арестованный сторонник Ройзмана не сумел досрочно выйти на свободу

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения жалобу защиты Радика Ислаева.
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Напомним, накануне мужчина был признан виновным по статье КоАП РФ "Неповиновение законному требованию сотрудников полиции" и арестован на 15 суток. Перед этим он вышел на пикет в поддержку задержанного на тот момент бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, к ним в инстанцию поступила жалоба защитника Радика Ислаева. Адвокат требовал отменить постановление Верх-Исетского районного суда, который и вынес решение об аресте пикетчика.

В итоге областной суд, изучив материалы дела и заслушав доводы защиты, оставил постановление райсуда без изменений. Таким образом, Ислаев останется под арестом.

Что касается Ройзмана, то его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ. Возбуждено и расследуется уголовное дело. В среду бывшего мэра задержали, но уже на следующий день суд принял решение отпустить его, избрав меру пресечения в виде запрета определенных действий до 29 сентября этого года. После этого на Ройзмана надели отслеживающий браслет.

Теги: Ройзман, сторонник, арест, суд



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