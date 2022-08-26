26 Августа 2022
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Запорожская АЭС (2022) | Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

Украина и Россия дали гарантии безопасности для миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС - Макрон

Франция и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получили от России и Украины гарантии безопасности для отправки миссии на Запорожскую АЭС, заявил в пятницу журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.

"Накануне мы встречались с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, также на днях я общался с президентами Зеленским и Путиным. Мы получили гарантии безопасности от украинцев и русских. Теперь на ЗАЭС может быть развернута независимая миссия МАГАТЭ, которая будет защищена", - заявил Макрон.

Предполагается, что миссия отправится на станцию в срок до 5 сентября.

Вчера и сегодня у станции, по данным украинского концерна Энергоатом, возникали проблемы с передачей мощности в украинскую энергосистему через единственную оставшуюся целой линию электропередач. В какой-то момент концерн заявил о полном отключении станции от украинской энергосистемы.

Теги: магатэ, запорожская аэс, эммануэль макрон



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