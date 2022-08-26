26 Августа 2022
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Общество Приволжский ФО Пермский край
больница, красная зона, врач, коронавирус (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

В Пермском крае готовятся снова ввести "антиковидные" ограничения

В Пермском крае губернатор Дмитрий Махонин провел заседание регионального оперштаба по борьбе с COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

"На прошлой неделе на заседании Правительства мы уже обсуждали, что коллективный иммунитет в регионе очень низкий – необходимо усиливать вакцинацию. Нам всем, в том числе жителям края, нужно взвешенно оценивать ситуацию, чтобы максимально без потерь пройти сложный период", – подчеркнул Дмитрий Махонин.

И. о. руководителя управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Дмитрий Шляпников доложил, что в последние две недели ситуация с распространением COVID-19 усложняется – среди территорий России по уровню заболеваемости COVID-19 Пермский край занимает 12 ранговое место. По словам главы ведомства, за прошлую неделю выявлено 3757 (рост 45,6 % к предыдущему периоду) случаев коронавируса, тогда как на прошлой неделе их было 2580, а в позапрошлую – 1544. При этом отмечается резкий рост заболеваемости коронавирусом среди жителей старшего возраста. За 7 дней число инфицированных пациентов возрастом 65 лет и старше увеличилось почти в два раза к уровню предыдущей недели.

Ведомство продолжает направлять пробы на секвенирование вируса SARS CoV-2. За январь-июль из 2857 исследований 1336 дали положительный результат. В половине случаев выявлен штамм "Омикрон", в том числе в 447 случаях – вариант Омикрон-Stels. Также распространен штамм Дельта (151). На протяжении 24 недель все положительные пробы выявляли Омикрон. При этом за прошедшие семь дней обнаружены новые варианты возбудителя – Омикрон ВА.4/ВА.5 и Каппа.

Дмитрий Шляпников сообщил, что в текущей обстановке следует усилить вакцинацию против COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции. Также в краевом Роспотребнадзоре считают необходимым принять другие дополнительные меры, противодействующие распространению заболеваемости – особенно в медицинских учреждениях, общественных местах, системе образования.

Специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать меры личной безопасности – носить маски в общественных местах, использовать антисептики, а также пройти вакцинацию.

Глава Минздрава Прикамья сообщила, что министерством в рамках его полномочий уже издан приказ, согласно которому весь персонал медучреждений в обязательном порядке на рабочих местах должен носить маски. Для посетителей поликлиник и больниц возобновлен контроль температуры тела и обязательная дезинфекция рук на входе.

Анастасия Крутень подчеркнула, что сегодня все службы готовы к предстоящему росту заболеваемости. Также увеличено число операторов на горячей телефонной линии с номером 122 в связи с ростом числа звонков жителей.

Показатель коллективного иммунитета на сегодня оценивается на уровне 8 %. При этом в регионе имеется более 280 тыс. комплектов вакцины против COVID-19. В сентябре ожидается поставка партии назальных насадок для иммунизации жителей. Начата вакцинация от гриппа.

Теги: коронавирус, оперштаб, ограничения



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