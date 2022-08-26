26 Августа 2022
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Спорт В России За рубежом
Александр Головин (2017) | Фото: Спорт-Экспресс

Клуб Головина сыграет против команды Черчесова в Лиге Европы

Сегодня, 26 августа, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23. В этот раз из-за санкций УЕФА российские клубы не примут участие в турнире, однако представители отечественного футбола все равно сыграют в еврокубке – и даже друг против друга.

Так, венгерский "Ференцварош", который тренирует бывший наставник сборной России Станислав Черчесов, оказался в одной группе с французским "Монако", за который выступает полузащитник национальной команды Александр Головин. Полные итоги жеребевки выглядят так:

Группа A: Арсенал (Англия), ПСВ (Нидерланды), Буде-Глимт (Норвегия), Цюрих (Швейцария)

Группа B: Динамо Киев (Украина), Ренн (Франция), Фенербахче (Турция), АЕК Ларнака (Кипр)

Группа C: Рома (Италия), Лудогорец (Болгария), Бетис (Испания), ХИК (Финляндия)

Группа D: Брага (Португалия), Мальме (Швеция), Унион Берлин (Германия), Юнион (Бельгия)

Эмблема UEFA (Союза европейских футбольных ассоциаций)(2022)|Фото: Накануне.RU

Группа E: Манчестер Юнайтед (Англия), Реал Сосьедад (Испания), Шериф (Молдавия), Омония (Кипр)

Группа F: Лацио (Италия), Фейеноорд (Нидерланды), Мидтьюлланд (Дания), Штурм (Австрия)

Группа G: Олимпиакос (Греция), Карабах (Азербайджан), Фрайбург (Германия), Нант (Франция)

Группа H: Црвена Звезда (Сербия), Монако (Франция), Ференцварош (Венгрия), Трабзонспор (Турция).

Расписание матчей группового этапа Лиги Европы будет опубликовано позже. Действующим победителем турнира является немецкий "Айнтрахт", который в этом сезоне будет выступать в Лиге чемпионов.

Теги: Лига Европы, жеребьевка, результаты, Головин, Черчесов



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