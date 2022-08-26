Клуб Головина сыграет против команды Черчесова в Лиге Европы

Сегодня, 26 августа, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23. В этот раз из-за санкций УЕФА российские клубы не примут участие в турнире, однако представители отечественного футбола все равно сыграют в еврокубке – и даже друг против друга.

Так, венгерский "Ференцварош", который тренирует бывший наставник сборной России Станислав Черчесов, оказался в одной группе с французским "Монако", за который выступает полузащитник национальной команды Александр Головин. Полные итоги жеребевки выглядят так:

Группа A: Арсенал (Англия), ПСВ (Нидерланды), Буде-Глимт (Норвегия), Цюрих (Швейцария)

Группа B: Динамо Киев (Украина), Ренн (Франция), Фенербахче (Турция), АЕК Ларнака (Кипр)

Группа C: Рома (Италия), Лудогорец (Болгария), Бетис (Испания), ХИК (Финляндия)

Группа D: Брага (Португалия), Мальме (Швеция), Унион Берлин (Германия), Юнион (Бельгия)

Группа E: Манчестер Юнайтед (Англия), Реал Сосьедад (Испания), Шериф (Молдавия), Омония (Кипр)

Группа F: Лацио (Италия), Фейеноорд (Нидерланды), Мидтьюлланд (Дания), Штурм (Австрия)

Группа G: Олимпиакос (Греция), Карабах (Азербайджан), Фрайбург (Германия), Нант (Франция)

Группа H: Црвена Звезда (Сербия), Монако (Франция), Ференцварош (Венгрия), Трабзонспор (Турция).

Расписание матчей группового этапа Лиги Европы будет опубликовано позже. Действующим победителем турнира является немецкий "Айнтрахт", который в этом сезоне будет выступать в Лиге чемпионов.