На должностных лиц мэрии Златоуста завели уголовное дело за неисполнение решения суда

В отношении должностных лиц администрации Златоуста возбуждено уголовное дело по факту злостного неисполнения решения суда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в декабре 2012 года на мэрию города по решению суда возложена обязанность обеспечить создание альтернативной возможности для проезда транспорта и прохода пешеходов через железнодорожные пути в поселки Назаровский, Зареченский, Чапаевский, Рабочий городок и Знаменский. Однако решение не исполнено.

Следствие устанавливает лиц, причастных к совершению преступления. Будут приняты меры для восстановления нарушенных прав жителей.