26 Августа 2022
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В РПЦ подсчитали примерное количество одержимых бесами россиян

Около 1% верующего населения обращается к экзорцистам за изгнанием бесов, рассказал директор Института христианской психологии, православный священник Андрей Лоргус. Согласно прошлогоднему исследованию ВЦИОМ, около 66% населения России относят себя к православным христианам.

"Запрос у людей огромный, за изгнанием бесов приходят очень много, примерно 1% от верующего населения и он всегда есть. Как это можно регламентировать я не знаю, я слабо представляю. Конечно, бесплатно [проводится обряд сейчас — прим. ГМ], это не проблема. В качестве платы могут восприниматься добровольные пожертвования", - заявил священник в эфире радио "Говорит Москва", обсуждая инициативу Московского патриархата о регламентации экзорцизма.

Лоргус добавляет, что на страждущих часто пытаются нажиться шарлатаны.

Теги: рпц, экзорцизм, священник



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