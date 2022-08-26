В Челябинской области более 22 тысяч домовладений подключат к газу

В Челябинской области в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона до 2025 года, которую подписали правительство региона и компания "Газпром", к газу подключат более 22 тысяч домовладений.

"Эта программа позволит расшить все узкие места, все проблемы в газификации, которые накопились в регионе за последние годы. В частности, поможет решить проблему запертых ГРС, мощности которых были полностью распределены на действующих потребителей и не было возможности подключить новых, – подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

На реализацию программы "Газпром" выделит более 700 млн рублей. На эти средства будут проведены технические мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению семи газораспределительных станций (ГРС): "Балашиха", "Еленинский", "Карабаш", "Кунашакский", "Кыштым", "Митрофановский" и ГРС-1 "Челябинск". Кроме того, проложит газопровод-перемычку от ГРС "Митрофановский" до существующих сетей. В результате будут подключены к газу 22 тыс. домовладений и 32 котельные. Это в свою очередь даст импульс для развития жилищного строительства.

"Самое главное, о чем мы договорились с "Газпромом", что на сегодняшний день ни одна ГРС, которая находится в стадии закрытия по лимитам, не должна быть препятствием для догазификации. Это значит, что все поданные заявки от населения на догазификацию до официального "раскрытия" ГРС будут приниматься в работу. Это даст право заключить больше договоров на подключение", – рассказал вице-губернатор Сергей Шаль.

В настоящий момент уровень газификации Челябинской области составляет более 70 %, что выше среднего по стране.

"К 2035 году область планирует достичь уровень газификации природным газом 90%. В 2022 году в рамках программы обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Челябинской области был направлен 1 млрд рублей в виде субсидий 22 муниципальным образованиям на строительство 42 объектов газификации. В результате будет построено более 400 километров сетей газораспределения, что позволит подключить к газу более 5 тыс. домовладений, в том числе 16 ранее не газифицированных населенных пунктов области", - отметил заместитель начальника управления инженерной инфраструктуры министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Павел Самсонов.

Еще 29 тыс. 824 потребителей планируется подключить в рамках программы догазификации в 2022 году. По программе догазификации подведение газопровода к границам домовладения для граждан абсолютно бесплатно. Жителям придется заплатить только за присоединение к сети и установку газового оборудования в доме. По инициативе губернатора с 1 июля 2021 года в регионе ввели новую меру поддержки в виде единовременной социальной выплаты на компенсацию части расходов на приобретение внутридомового газового оборудования и его установку. Максимальная сумма субсидии составляет 100 тыс. рублей. Получить выплату на приобретение и установку газового оборудования могут инвалиды первой и второй групп со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, являющиеся собственниками жилых помещений, совместно проживающие пенсионеры, достигшие 65 лет, семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи, доход в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на человека, а также одиноко проживающие пенсионеры.

По состоянию на 1 июля 2022 года за единовременной социальной выплатой обратились 1 тыс. 823 южноуральца, из них 1 тыс. 587 поставлены на учет.