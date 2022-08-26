26 Августа 2022
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заседание Священного Синода (2018) | Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

В РПЦ уволен куратор "украинского вопроса"

Замглавы синодального Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ протоиерей Николай Балашов, который курировал "украинский вопрос" и взаимоотношения с другими поместными православными церквями, освобожден от занимаемой должности. Такое решение принял Священный Синод РПЦ, удовлетворив поданное прошение.

В сообщении говорится, что ему выражена благодарность за понесенные труды и он продолжит свою деятельность в качестве советника патриарха Кирилла.

Также в целях усиления координации участия зарубежных учреждений РПЦ во внешней церковной деятельности Синод упразднил управление Московской патриархии по зарубежным учреждениям и передал его функции в ведение ОВЦС.

В начале июня с поста председателя ОВЦС был смещен митрополит Иларион, который был отправлен в "почетную ссылку" - он возглавил Будапештскую и Венгерскую епархию РПЦ, утратив статус постоянного члена Синода.

Эксперт по церковно-политическим вопросам Александр Вознесенский считает, что протоиререя Николая Балашова, в отличие от митрополита Илариона, по сути отправили на покой, поблагодарив за работу. Возможно, что последний вел какую-то темную игру против РПЦ, раз "его как подлую собаку без объявления благодарности просто изгнали". Он не исключает, что, соратник Илариона, о. Николай мог просто сдать Илариона. И полагает, что из-за деятельности этих двоих людей международное положение РПЦ ухудшилось, в частности "греческими" церквями был поддержан украинский раскол.

Теги: РПЦ, церковь



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