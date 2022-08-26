"Такого заказа давно не было": "Аэрофлот" хочет купить 323 отечественных самолета

Группа "Аэрофлот" планирует законтрактовать 323 отечественных воздушных судна.

"Из них 73 – Sukhoi Superjet, 210 – МС-21 – это уже в новом облике с российскими двигателями импортозамещённые самолёты, а также 40 воздушных судов Ту-214. Это очень существенные объёмы, потребуют, конечно же, от нас дополнительных ресурсов", - заявил новый директор компании Сергей Александровский на встрече с президентом России.

По словам Александровского, потребуется привлечь 3,5 тыс. новых пилотов, а также создать восемь тренажеров.

"Такого заказа давно не было", - отметил Путин.

"Это безусловно: таких заказов не было, на моей памяти точно не было", - подтвердил Александровский.