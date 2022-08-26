26 Августа 2022
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Экономика В России
МС-21-300 с двигателями ПД-14. (2020) | Фото: пресс-служба корпорации &quot;Иркут&quot;

"Такого заказа давно не было": "Аэрофлот" хочет купить 323 отечественных самолета

Группа "Аэрофлот" планирует законтрактовать 323 отечественных воздушных судна.

"Из них 73 – Sukhoi Superjet, 210 – МС-21 – это уже в новом облике с российскими двигателями импортозамещённые самолёты, а также 40 воздушных судов Ту-214. Это очень существенные объёмы, потребуют, конечно же, от нас дополнительных ресурсов", - заявил новый директор компании Сергей Александровский на встрече с президентом России.

По словам Александровского, потребуется привлечь 3,5 тыс. новых пилотов, а также создать восемь тренажеров.

"Такого заказа давно не было", - отметил Путин.

"Это безусловно: таких заказов не было, на моей памяти точно не было", - подтвердил Александровский.

Теги: аэрофлот, мс-21, сергей александровский



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