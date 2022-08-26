26 Августа 2022
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рамзан кадыров, чечня (2014) | Фото:rus-obr.ru

Служба безопасности Украины предъявила подозрение Кадырову

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила подозрение главе Чечни Рамзану Кадырову.

"Документально подтверждено, что в феврале-марте 2022 г. Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных боевых операций подразделений, отдавал приказы, выслушивал доклады их руководителей", - говорится в заявлении СБУ.

Под подразделениями понимается республиканское управление войск Нацгвардии РФ и входящий в неё батальон "Юг". Следователи СБУ "предъявили Кадырову подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины", среди которых – "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны".

Теги: Служба безопасности Украины, Рамзан Кадыров



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