Служба безопасности Украины предъявила подозрение Кадырову

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила подозрение главе Чечни Рамзану Кадырову.

"Документально подтверждено, что в феврале-марте 2022 г. Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных боевых операций подразделений, отдавал приказы, выслушивал доклады их руководителей", - говорится в заявлении СБУ.

Под подразделениями понимается республиканское управление войск Нацгвардии РФ и входящий в неё батальон "Юг". Следователи СБУ "предъявили Кадырову подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины", среди которых – "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны".