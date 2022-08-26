Депутат рассказал о ситуации на очистных в Среднеуральске, где погибли рабочие

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов рассказал о ситуации на очистных сооружениях в Среднеуральске, где погибли двое рабочих.

Напомним, все случилось днем 25 августа на очистных сооружениях города: во время работы на объекте пострадали мужчина (слесарь) и две женщины (операторы очистных сооружений). В результате слесарь и одна из операторов скончались на месте. Третья пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказывается вся необходимая медпомощь.

Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, люди отравились парами скопившейся газовой смеси.

Как написал сегодня Алексей Свалов в своем Telegram-канале, о причинах смерти работников до получения результата судмедэкспертизы говорить рано.

"Знаю, что к ним почти сразу спускались люди в канализационную насосную станцию, где все и случилось, безо всяких последствий для своей жизни и здоровья", - рассказал депутат.

По его данным, МУП "СУВКХ" был создан в апреле 2022 года, сети и сооружения бывший арендатор начал ему передавать только в июле. До этого, начиная с 2006 года, муниципальные сети холодного водоснабжения и водоотведения были переданы в аренду частной компании.

"Один нюанс, по имеющейся у меня информации, арендная плата в муниципалитет не поступала, ровно, как и достоверная информация о качестве сетей", - отметил Свалов.

По его словам, компания выполняла лишь аварийно-восстановительные работы, однако новые дома к сетям подключались.

"При этом технические документы в муниципалитет не поступали, неизвестно, какие работы выполнял застройщик, чтобы подключиться. А очистные сооружения города, я не раз об этом говорил и заострял внимание, устарели еще в 80-е годы прошлого века. Попытка построить новые совпала с годами перестройки, и строительство было заброшено", - продолжает парламентарий.

По его сведениям, в 2016 году был подготовлен проект реконструкции, но подрядчика не нашли. В 2019 году проект 2016 года выставили на конкурс, нашли подрядчика и заключили муниципальный контракт на строительно-монтажные работы на сумму около 600 миллионов рублей.

"Включили в контракт разработку нового проекта и новой рабочей документации, и начали строить, не дождавшись госэкспертизы. Снесли часть сооружений, возвели объекты, не предусмотренные проектом 2016 года. Очистные должны были построить к июлю 2021 года, но к этому сроку работа была сделана на 30% и по проекту, не имеющему никакого отношения к муниципальному контракту. При этом выросла и его стоимость – до 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Подрядчик ООО "СУСУ" перестал реагировать на обращения администрации, на строительную площадку не выходил. В итоге контракт был расторгнут, а подрядчик решением УФАС признан недобросовестным, часть уплаченных муниципалитетом денег взысканы по банковской гарантии", - рассказал Алексей Свалов.

Он также добавил, что от сетей ООО "ТВК" пытался отказаться этой зимой, однако суд не дал компании такой возможности. В итоге был создан МУП "СУВКХ", который полностью принадлежит и подконтролен администрации.

"Никакой документации на сети муниципалитет до сих пор не получил, информации о состоянии сетей и сооружений нет. На сегодня новый проект реконструкции очистных прошел госэкспертизу, положительное заключение ожидают в Среднеуральске к 1 сентября. Стоимость реализации – 1 миллиард 280 миллионов. Причем 280 миллионов уже вложены муниципалитетом, реально для реконструкции нужен миллиард. Сейчас важно приложить все силы и завершить строительство очистных", - заключил депутат.