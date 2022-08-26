В Югре площадь лесных пожаров опять выросла — почти в 17 раз

В Югре горит уже почти 7 тыс. га леса. Об этом Накануне.RU сообщил первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.

По его словам, на 26 августа проводится работа по тушению 32 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем составляет 6 991,7 га (днем ранее площадь лесных пожаров составляла 422,3 га). Локализованы два лесных пожара на площади 28,5 га. В тушении пожаров задействованы более 400 человек, а также авиатехника: 19 самолетов и вертолетов.

За минувшие сутки огнеборцы ликвидировали возгорание у поселка Сергино. В настоящий момент населенным пунктам и объектам экономики ничего не угрожает. К тушению пожаров привлечены также огнеборцы из других регионов. По словам начальника управления организации пожаротушения ГУ МЧС по Югре Максима Воробьева, действующая группировка усилена на 30 человек за счет сил и средств свердловской авиабазы. Тушением пожаров в заповеднике "Малая Сосьва" займется федеральный авиарезерв - 50 человек из Абакана. Еще 50 человек прибудут в автономный округ завтра, из Красноярска.

Напомним, власти Югры с 29 июля ввели особый противопожарный режим на всей территории региона. Он ограничивает посещение лесов.

По данным на 2 августа, площадь лесных пожаров в Югре составляла 10,5 тыс. га. 15 августа власти округа объявили о том, что все пожары потушены.