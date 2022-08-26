26 Августа 2022
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Экономика В России
Казтрансгаз, газопровод (2019) | Фото: www.kaztransgas.kz

Российские подземные хранилища газа заполнены на 91%

Объем закачки газа в подземные хранилища России на 24 августа составил 91,4%, сообщили в "Газпроме".

"Подготовка к готовности прохождения осенне-зимнего максимума идет в стандартном плановом ежедневном режиме", - говорится в сообщении компании.

На прошлой неделе сообщалось, что уровень закачки газа в европейских подземных хранилищах превысил максимальный показатель предыдущего отопительного сезона прошлой зимы. Запасы газа в хранилищах Европы к 21 августа выросли до 77,42% - это на 0,19 % выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в ПХГ находится порядка 83,3 млрд куб. м газа.

На этой неделе объем закачки в Германии превысил 80%.

Теги: газ, закачка, подземные хранилища, газпром



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