26 Августа 2022
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Общество Свердловская область
Summer Fest by Oneloft (2022) | Фото: пресс-служба Summer Fest by Oneloft

Summer Fest by Oneloft станет последним летним фестивалем Екатеринбурга в этом году

В эту субботу в Литературном квартале пройдет первый Summer Fest by Oneloft, который станет последним летним фестивалем в 2022 году в Екатеринбурге. Одним из партеров фестиваля выступает депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Команда организаторов обещает представить екатеринбуржцам лучшие локальные бренды детских товаров, одежды, украшений и аксессуаров, товаров и декора для дома, косметики, цветов и растений. Она также советует надевать удобную одежду, так как в ЗОЖ-локации гостей ждут тренеры фитнес-клуба Encore и дома практик HolyDance, с которыми можно будет позаниматься на открытом воздухе.

Summer Fest by Oneloft(2022)|Фото: пресс-служба Summer Fest by OneloftSummer Fest by Oneloft(2022)|Фото: пресс-служба Summer Fest by Oneloft

С 12.00 до 22.00 горожане также могут посетить лектории и мастер-классы. Для детей подготовлена специализированная зона с аниматорами, а желающих запечатлеть последние дни лета ждут декоративные фотозоны. Ценителей искусства тоже не обделили - на фестивале ожидаются перформансы и музыкальные выступления групп Moller jazz show и Fontano.

Summer Fest by Oneloft пройдет в 27 августа. Вход свободный.

Теги: Екатеринбург, Summer Fest by Oneloft станет последним летним фестивалем Екатеринбурга в этом году



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