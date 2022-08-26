Пермячка, подозреваемая в заказном убийстве своей подруги и ее пятилетней дочери, отправлена под стражу

Пермячка, подозреваемая в заказном убийстве своей 45-летней подруги из Башкирии и ее пятилетней дочери, отправлена под стражу. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР региона.

Также суд избрал меру пресечение 40-летнему мужчине - предполагаемому исполнителю убийства. Его тоже арестовали. Оба подозреваемых обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а, в, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего, группой лиц по предварительному сговору). По данным ведомства, соучастники признали свою вину.

По данным следствия, подозреваемой в убийстве является пермячка - подруга потерпевшей. Она задумала убить Таисию и пригласила ее с дочерью в гости.

Напомним, женщина решила убить подругу и пригласила ее вместе с дочерью в гости. Она заплатила за двойное убийство своему знакомому и 17 августа подозреваемый зарезал мать ножом, а девочку задушил. После этого обвиняемые вывезли тела и закопали в лесу.

Родственникам (а затем и полицейским) пермячка сообщила, что якобы поссорилась с подругой, и та ушла из дома вместе с дочерью. Женщина уверяла, что искала подругу по всему поселку, но не нашла. Мать и дочь были объявлены в розыск и 24 августа были обнаружены их тела. Полицейские словам женщины не поверии и установили, что вместе со своим знакомым подозреваемая сняла гостевой дом в поселке Ласьва под Краснокамском, где и совершили расправу над матерью и дочерью.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина, уголовное дело об убийстве матери и ребенка в Пермском крае поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства