Лукашенко оценил заявление о том, что "Путин не признаёт суверенитет Белоруссии"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что российский президент Владимир Путин якобы не признает суверенитет Белоруссии, заявив, что знает иную точку зрения своего коллеги.

"Я знаю иную точку зрения президента России", - сказал Лукашенко в пятницу, комментируя журналистам госСМИ слова Шольца о том, что в разговоре с ним Путин якобы стал отрицать независимость Белоруссии и Украины, его цитирует РИА Новости.

Лукашенко подчеркнул, что на это даже не обращает внимание, ведь таких фейков уже наслушался.

"Но главное не то, что говорили Шольц и Путин. А главное то, что я вам говорю: суверенитет, независимость нашего государства – вещи незыблемые. Всё" - заявил глава белорусского государства.

По словам Лукашенко, с теми, кто думает иначе, он даже не разговаривает.

"Какое бы они государство ни представляли: так было с американцами, французами, ещё начиная с Ширака. И будет всегда", - подчеркнул он. Лукашенко призвал не обращать внимания "на болтовню этого пацана".