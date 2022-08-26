В выходные несколько жилых домов Екатеринбурга останутся без электричества

В Железнодорожном районе Екатеринбурга в связи с ремонтными работами будет частично временно ограничено электроснабжение. Об этом Накануне.RU сообщили в компании "Россети Урал".

В эти выходные, 27 и 28 августа, с 9.00 до 19.00 для повышения надежности электросетевого комплекса Екатеринбургского энергоузла будут проводиться работы на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ. Замену грозотроса проведут энергетики филиала "Россети Урал" – "Свердловэнерго".

"В связи с тем, что данные ремонтные работы на ВЛ 110 кВ невозможно провести без отключения, на период выполнения данных работ вводятся ограничения электроснабжения потребителей, проживающих в многоквартирных домах на проспекте Космонавтов, 9-а, 11-а, 11-в (в домах останется водоснабжение и будут работать лифты). Также в зону погашения попадает стройка ЖК "Космос". Возможно снижение надежности электроснабжения потребителей ТЦ "Свердловск", ОАО "Хладокомбинат НОРД", завода бурового и металлургического оборудования, овощебазы №4 в связи с подключением по резервным схемам подстанции 110 кВ "Северная", - пояснили в компании.

Там напомнили, что основная часть программы ремонтов, направленная на повышение надежности электроснабжения екатеринбургских потребителей, будет выполнена в течение лета. Это позволит подготовить электросетевой комплекс города к успешному прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023 годов.