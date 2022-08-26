Болгария хочет возобновить переговоры с "Газпромом"

Болгария хочет возобновить переговорный процесс с "Газпромом", но он не будет касаться нового контракта и перехода на оплату газа в рублях, сообщил министр энергетики страны Росен Христов.

Поставки газа были приостановлены в апреле, когда "Газпром" потребовал платить за топливо в рублях.

"Мы дали понять, что хотим начать переговоры или, вернее, продолжить их, чтобы прояснить некоторые спорные условия контракта. Мы просто отправили информацию о том, что готовы к переговорам, и попросили их возобновить контракт", - цитирует Христова РИА Новости.

Болгария предлагает продлить срок приема оставшихся объемов газа, которые страна не может израсходовать по текущему контракту. София хочет предложить "Газпрому" продлить срок отбора газа по истекающему в этом году контракту на 2023 год.

Ранее Христов заявил, что возобновление закупок газа у "Газпрома" возможно, если не будут найдены альтернативные поставщики. Он добавил, что не станет тем министром, который оставит людей мерзнуть зимой.