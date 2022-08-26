26 Августа 2022
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Общество Свердловская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

На Среднем Урале из колонии сбежали двое заключенных

Из свердловской колонии-поселения №53 25 августа сбежали двое заключенных. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе местного ГУФСИН. Побег был совершен ночью между 03.00, когда осужденных видели в последний раз, и 06.00, когда обнаружилась пропажа.

"В ИК-53 ГУФСИН России по Свердловской области при обходе отряда на участке колонии-поселения было выявлено отсутствие С., осужденного по нескольким статьям УК РФ, в том числе за кражу и угон автомобиля к 6 годам лишения свободы и Б., осужденного за покушение на сбыт наркотиков к 4,5 годам лишения свободы. Проводились оперативно-розыскные мероприятия", - рассказали в прес-сслужбе.

ИК-53 располагается в п. Привокзальный Верхотурского района. Уже на следующий день 26 августа сбежавших обнаружили недалеко от Богданович Свердловской области. Сопротивления сотрудникам отдела розыска ГУФСИН при задержании они не оказали. На сегодняшний день по данному факту проводится служебная проверка.

Теги: побег, заключенные, колония



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