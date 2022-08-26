26 Августа 2022
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Манижа Сангин (2021) | Фото: instagram.com/manizha

Манижа выступит на фестивале в Усть-Лабинске, несмотря на протесты казаков

Певица Манижа выступит на фестивале "Александровская крепость" в кубанском городе Усть-Лабинске, несмотря на протесты казаков.

Организаторы фестиваля, который проводит фонд Олега Дерипаски "Вольное дело", сообщили, что Манижа будет петь традиционную песню кубанского казачества – "невероятно красивую и совсем не похожую на то, что мы привыкли слышать по радио".

Также организаторы фестиваля уточнили, что устраивают мероприятие не казаки.

"Гражданская позиция Манижи нам кажется предельно очевидной: она выступает за мир во всех странах и ценность каждой человеческой жизни — приоритеты настолько очевидные любому здравомыслящему человеку, что сложно представить, как можно их не разделять", - цитирует организаторов издание "Подъем".

Ранее на сайте Кубанского казачьего войска появилось сообщение, в котором казаки ставят ультиматум: "Если данный факт [выступление Манижи] подтвердится, казаки Кубанского казачьего войска не будут принимать участия в организации и проведении мероприятий фестиваля. Более того, мы решительно осуждаем даже возможность приглашения исполнителей, которые выступают против решений Президента Российской Федерации".

Теги: казаки, манижа, ультиматум, фестиваль



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