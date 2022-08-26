26 Августа 2022
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Общество
Сталевоз ЭТЕРНО (2022) | Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

ТМК обновляет сталеплавильное производство ВТЗ благодаря собственным решениям

Предприятие ЭТЕРНО, входящее в Трубную металлургическую компанию (ТМК), поставило оборудование для модернизации сталеплавильного производства Волжского трубного завода (ВТЗ), который также входит в ТМК. В рамках межзаводской кооперации сотрудники ЭТЕРНО изготовили сталевоз по индивидуальному техническому проекту с полной разработкой конструкторской документации, сообщает пресс-служба ТМК.

Новое изделие линейки тяжелого машиностроения предназначено для перемещения по рельсовому пути сталеразливочного ковша от дуговой сталеплавильной печи до установки печь-ковш, где происходит доводка стали до определенных технологических характеристик. Сталевоз длиной более 8 метров, шириной 6,2 метра, весом 62 тонны выполнен из конструкционной низколегированной стали и оснащен электрическим двигателем, редуктором и тензометрическими датчиками. Его использование обеспечит надежное перемещение жидкого металла на различных производственных этапах и позволит гарантировать заданный вес плавки.

"Синергия произведенных мощностей, возможностей оборудования, профессиональных компетенций и богатого инжинирингового опыта сотрудников ЭТЕРНО позволяет успешно выполнять сложные проекты для металлургического сектора. Благодаря межзаводской кооперации модернизация с использованием продукции ЭТЕРНО прошла уже на четырех предприятиях ТМК", — отметил заместитель генерального директора – директор по развитию машиностроительного бизнеса ТМК Денис Макиенко.

"Сталевоз ЭТЕРНО приобретен в рамках мероприятий по повышению эффективности сталеплавильного производства ВТЗ. Это оборудование оснащено автоматическим режимом управления и повышает безопасность и надежность процесса выплавки стали. Использование нового современного сталевоза на будущие годы увеличит межремонтный интервал эксплуатации и позволит наращивать объемы производства стали", — сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Ранее предприятие ЭТЕРНО изготовило и поставило продукцию для модернизации других предприятий ТМК, в частности грейферную корзину для электросталеплавильного цеха Ярцевского метзавода (ТМК-ЯМЗ), сталеразливочные ковши для электросталеплавильного цеха Северского трубного завода (СТЗ), а также сталеразливочные ковши, скрапные бадьи и сталевоз для электросталеплавильного цеха "Железный Озон 32" Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ).

Теги: Трубная металлургическая компания, ЭТЕРНО, Волжский трубный завод



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