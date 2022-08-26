В Великобритании тарифы на электричество и газ вырастут на 80%

Британское Управление рынков газа и электроэнергии объявило о повышении границы потребительских счетов за электричество и газ на 80%. С 1 октября максимальная сумма для большинства из них вырастет с £1,97 тыс. до £3,55 тыс. в год.

Такие нормы будут касаться 24 млн домохозяйств в Англии, Шотландии и Уэльсе. В Северной Ирландии верхнюю границу определяет местный регулятор, пишет "Ъ". Ранее управление уже сообщало, что будет пересматривать верхнюю границу каждые три месяца, а не раз в полгода, как раньше.

По прогнозам консалтинговой компании Cornwall Insight, максимальная сумма счетов за электричество и газ продолжит расти: до £4,65 тыс. в первом квартале 2023 года, £5,34 тыс. во втором квартале, только в третьем квартале 2023-го она начнет снижаться — до £4,77 тыс. В июле британские власти объявили о дополнительных выплатах для смягчения воздействия роста счетов: по £400 выплатят всем домохозяйствам, 8 млн социально незащищенных домохозяйств получат еще по £650.