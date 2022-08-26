Екатеринбуржец продал авто своей подруги, не сказав ей об этом

В Екатеринбурге расследуют уголовное дело 38-летнего мужчины, который одолжил автомобиль у своей 47-летней знакомой и продал его неизвестным.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, владелица "Киа Рио" обратилась в полицию и пояснила, что дружит с подозреваемым уже два с половиной года и за это время неоднократно давала ему свою машину для личного пользования. В последний раз мужчина попросил у нее авто и объяснил, что ему якобы надо съездить в Уфу по делам. Не став уточнять, какие именно дела у него в другом городе, женщина спокойно отдала ключи приятелю.

Уже на следующий день владелице позвонил незнакомец и спросил, не продавала ли она свою "Киа". Звонивший оказался перекупщиком: он объяснил, что машина выставлена на продажу в Башкортостане и он хотел бы ее приобрести, но его смущает отсутствие документов. А друг, которому дама доверила автомобиль, перестал выходить на связь.

Женщина немедленно заявила машину в розыск. Через некоторое время полицейские разыскали приятеля, который признался, что продал чужой автомобиль, однако где сейчас находится машина, пояснить не смог.

Сейчас сыщики расследуют уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере". Точное местонахождение иномарки устанавливается.