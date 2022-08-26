26 Августа 2022
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Экономика Новосибирская область
Технопром-2022 (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Первые итоги "Технопрома-2022" впечатляют: 800 спикеров из 60 регионов России и 70 соглашений

Крупнейшее технологическое мероприятие в России – IX Международный форум технологического развития «Технопром-2022», организованный при поддержке правительства Новосибирской области, завершает свою работу.

Основной темой форума в этом году стала «Технологический суверенитет и устойчивое развитие России». В форуме приняли участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Дмитрий Чернышенко и Андрей Травников на Технопроме(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Первые предварительные итоги проведения форума прокомментировала заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. «Форум живет, он интересен, нам удалось тематически выдержать достаточно сложную, насыщенную повестку, – отметила замгубернатора. – Дискуссии были предметными, представлен очень высокий уровень спикеров, экспертного сообщества – как работавших на форуме очно, так и подключившихся онлайн, смешанный формат позволил привлечь наших ведущих спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга. Всего в «Технопроме-2022» приняли участие порядка 800 спикеров, представлявших более 60 регионов РФ. На площадках форума подписано более 70 соглашений».

технопром, форум(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Ирина Мануйлова отметила, что на «Технопроме» этого года появились новые форматы работы. Так, впервые основная выставка форума построена как диалоговая площадка с несколькими тематическими залами. Такой формат позволил участникам охватить все стенды, основной из которых – СКИФ – представлен в форме кольца, символизирующего Центр коллективного пользования – Сибирский кольцевой источник фотонов.

технопром, форум(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Отдельный стенд выставки создан при участии российских цифровых компаний, решающих вопросы создания отечественных цифровых платформ. Представляли высокий интерес и площадки, на которых студенты и школьники демонстрировали свои стартапы.

Интересными были мероприятия-спутники «Технопрома», в числе которых традиционная Сибирская Венчурная Ярмарка, форум «Трансфер технологий», форум «Наука будущего – наука молодых». Также примечательно, что в рамках форума впервые прошел съезд работников образования Новосибирской области и заседание координационного совета при губернаторе Новосибирской области по вопросам развития высшего образования.

технопром, форум, травников(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области



Напомним. Международный форум технологического развития «Технопром» – крупнейшее технологическое мероприятие России. В соответствии с распоряжением правительства РФ от 5.03.2022 года, он проводится ежегодно в Новосибирской области. Организаторы форума – правительство РФ, правительство Новосибирской области, министерство науки и высшего образования РФ, СО РАН.

Теги: технопром-2022, травников, скиф, форум, выставка



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