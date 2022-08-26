Белорусские Су-24 переоборудованы для несения ядерного оружия – Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Су-24, принадлежащие республике, переоборудованы для несения ядерного оружия.

"Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово", - сообщил глава государства.

Он не уточнил, сколько самолетов переоборудовано под эти цели.

В июне этого года Лукашенко на встрече с российским коллегой заявил: "Нас очень беспокоят вопросы полетов самолетов США и натовских, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды. Нас это очень напрягает. Поэтому я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа, без перебора <...> Вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить наши самолеты, которые у нас есть, Су-35, по-моему, которые могут нести ядерные заряды".

Путин в ответ предложил переоборудовать для применения ядерного оружия штурмовики Су-25 и начать подготовку белорусских пилотов для них, а также пообещал поставить в ближайшие месяцы Белоруссии ракетные комплексы "Искандер-М", крылатые и баллистические ракеты которого могут быть носителями ядерных боеголовок.