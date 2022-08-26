Власти Перми: "Сейчас не идет никакой речи о повышении стоимости проезда в общественном транспорте"

В администрации Перми прокомментировали информацию о возможном повышении стоимости проезда в общественном транспорте, передает корреспондент Накануне.RU.

В мэрии заявили, что сейчас "не идет никакой речи о повышении стоимости проезда в общественном транспорте", и что приоритетом работы является повышение собираемости платежей.

"Сейчас не идет никакой речи о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Ежегодно рассчитывается экономически обоснованный тариф, который складывается из реальных экономических условий, в том числе и инфляции, затрат транспортных предприятий и количества перевезенных пассажиров. Этот показатель необходим департаменту транспорта для внутренних расчетов и определения объемов транспортной работы. По словам первого заместителя главы администрации Перми Эдуарда Хайруллина, сейчас приоритетом отрасли является работа по повышению собираемости платежей, которая положительно скажется на доходной части. С начала года на нарушителей составлено 5,2 тысячи протоколов за безбилетный проезд. Общий объем назначенных штрафов за этот период составляет 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении мэрии.

Напомним, о грядущем повышении стоимости проезда сообщили местные СМИ. Сообщалось, что оно отражено в документе об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Перми на 2023-2025 годы, который был представлен властями города в комитет по бюджету пермской гордумы. Насколько именно предлагается увеличить тариф - не уточняется. Сейчас цена одной поездки составляет 33 рубля.