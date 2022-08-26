Беспилотники Bayraktar ни за какую сумму не могут быть проданы России – производитель

Турецкий производитель беспилотников Baykar Makina не будет поставлять свою продукцию России, заявил гендиректор компании Халук Байрактар в интервью русской службе Би-би-си.

Байрактар сообщил, что его компания "полностью на стороне Украины" и "ничто не затмит сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена".

Ранее Байрактар уже исключал возможность работать с Россией, даже на фоне слухов об интересе Москвы к турецким беспилотникам. О последнем, в частности, об этом заявлял президент Турции Реджеп Эрдоган.

При этом у Baykar Makina, по данным украинских властей, есть планы по строительству производства на Украине. Якобы, компания уже подыскала себе землю под строительство завода. В Москве в ответ на эту информацию заявили, что такое производство, если оно будет построено, "сразу же попадет под демилитаризацию" и может стать военной целью.