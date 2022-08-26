В больнице на Южном Урале ввели карантин из-за коронавируса

В Озерске больницу № 71 закрыли на карантин из-за групповой заболеваемости коронавирусом.

Как сообщили Накануне.RU в больнице, внесены изменения в правила посещения стационарных больных в городской больнице. В частности, допуск посетителей в стационар прекращен, запрещены встречи пациентов с родственниками. Прогулки ходячим больным отменены.

Для ухода за лежачими и тяжелобольными пациентами родственникам необходимо получить разрешение заведующего отделением. Для этого им необходимо предоставить сведения о наличии защитного титра антител.