26 Августа 2022
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Карантин, больница (2017) | Фото: okbhmao.ru

В больнице на Южном Урале ввели карантин из-за коронавируса

В Озерске больницу № 71 закрыли на карантин из-за групповой заболеваемости коронавирусом.

Как сообщили Накануне.RU в больнице, внесены изменения в правила посещения стационарных больных в городской больнице. В частности, допуск посетителей в стационар прекращен, запрещены встречи пациентов с родственниками. Прогулки ходячим больным отменены.

Для ухода за лежачими и тяжелобольными пациентами родственникам необходимо получить разрешение заведующего отделением. Для этого им необходимо предоставить сведения о наличии защитного титра антител.

Теги: коронавирус, карантин, ограничения,



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