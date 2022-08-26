26 Августа 2022
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Политика Санкт-Петербург
коллаж, Беглов, Санкт-Петербург (2021) | Фото: Накануне.RU

Развитие Санкт-Петербурга при губернаторстве Беглова будет проходить, не "по понятиям", а "по беспределу"

Во время интервью о реализации комплексного развития территории Санкт-Петербурга, губернатор города Александра Беглов дал несколько нелицеприятных эпитетов горожанам, при этом сам периодами переходил на «блатной жаргон». Так, он заявил, что «не работает по понятиям». Петербуржцы сделали вывод, что развитие города будет проводится выражаясь языком губернатора, «по беспределу».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время интервью на 78 канале, комментируя события, происходящие со сносом объектов культурного наследия в городе и работе следственных органов:

"Я хотел бы отметить, что такая проблема существует в городе и она не первый год существует в городе. Все зависит от того, кто как действует. Есть федеральное законодательство, есть наш городской закон по этому вопросу. Поэтому либо мы придерживаемся нормативно правовых документов либо мы работаем по понятиям. У нас не может работать по понятиям, а работает по соответствующему закону", - заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Собственно, именно такой закон « о реновации» с подачи Беглова недавно приняли депутаты петербургского Заксобрания. Внимательно прочитав нормативный документ жители пришли к выводу, что написано он не для петербуржцев, а для нескольких крупных девелоперов, которые от закона только выигрывают. Переводя на языка, понятный губернатору, можно сказать, что этот «закон написан по понятиям», а «петербуржцев кинут по беспределу».

Именно жаргонное слово «беспредел» подходит и под ситуацию со сносом памятников архитектуры и объектов культурного наследия в Петербурге и под «реновацию», благодаря которому жители города попросту могут остаться без жилья. В ответ на критику губернатор начинает переходить на тюремный жаргон, а самих жителей называет либо «мафией», либо «западными агентами» - именно так он назвал в том же интервью активистов, препятствующих сносу исторических зданий в городе.

Нужно напомнить, что за время правления губернатора Беглова в Санкт-Петербурге был признан банкротом «Метрострой», а его активы отошли компании, принадлежащей Смольному, что может свидетельствовать о рейдерском захвате. В предбанкротном состоянии находятся и еще несколько предприятий – запущенные в 2022 году «мусорная» и «транспортная» реформы оставили без работы компании, занимавшиеся ранее утилизацией бытовых отходов, а также перевозчиков. Все эти действия петербургской власти можно смело назвать настоящим «беспределом».

Теги: александр беглов, смольный, метрострой, реновация,



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